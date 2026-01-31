«Ha reso lo sport inclusivo»: Facchinetti sarà premiato da Mattarella

Un riconoscimento che premia non soltanto un impegno sportivo, ma soprattutto una scelta educativa e sociale costruita nel tempo con costanza e risultati concreti. Fabrizio Facchinetti, 58 anni, presidente dell’Associazione Sci Club Sarnico 2001-Fabrizio Pedrocchi Asd, ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana con la motivazione «Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione». La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà il 3 marzo alle 12 al Palazzo del Quirinale.

Progetti per i più fragili

Facchinetti guida lo Sci Club Sarnico da oltre dieci anni e da allora promuove un progetto che consente a bambine, bambini, ragazze e ragazzi con disabilità di praticare lo sci, trasformando una disciplina impegnativa – per costi, logistica e barriere fisiche – in un’esperienza realmente accessibile. L’idea di fondo è che lo sport non sia solo prestazione e competizione, ma anche crescita personale, autonomia e socializzazione: per questo l’associazione ha lavorato negli anni per includere anche giovani con disabilità motorie importanti.

Il progetto vive grazie a una rete di volontari, istruttori e aziende benefattrici. Ogni stagione decine di ragazzi possono sciare gratuitamente, con personale preparato e attrezzature dedicate. I numeri sono in costante crescita: nel 2025 i ragazzi coinvolti hanno raggiunto quota 110, includendo alcuni ospiti di un centro di riabilitazione del territorio. Quest’anno i partecipanti sono saliti a 130.