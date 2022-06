Hanno curato per 40 anni le strade, figli e nipoti ricordano gli stradini

In estate erbacce da tagliare e in inverno sale da spargere. Le buche da riparare, invece, tutto l’anno. Un lavoro mai finito quello degli «stradini», dipendenti della Provincia di Bergamo, ma alleggerito dal sentirsi parte di un’unica grande famiglia. È per questo che nei giorni scorsi a Solto Collina i figli e i nipoti di chi per 40 anni ha garantito l’ordine, il decoro e la sicurezza delle strade provinciali del Sebino, si sono incontrati ripensando a tutti coloro che lavoravano per Via Tasso e con il loro impegno garantivano la percorribilità delle strade, davvero uniche vie di collegamento tra una comunità e l’altra quando nemmeno esistevano i telefoni.