Il dolore di Castelli Calepio per Fausto: martedì 10 dicembre i funerali

Fausto Belotti

(Foto di i)

Palazzolo e Cividino sono due comunità unite nel dolore per la morte improvvisa di Fausto Luigi Belotti, pensionato di 76 anni originario di Palazzolo e che abitava a Cividino, frazione di Castelli Calepio. L’anziano era rimasto coinvolto nello schianto di sabato 7 dicembre nel pomeriggio a Palosco, all’imbocco del ponte del Cherio: al volante della sua auto, è stato colto da malore, forse un infarto. Ha invaso la corsia opposta ed è finito contro il guardrail, poi si è scontrato contro un furgone che arrivava dalla corsia opposta e il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. «Sabato pomeriggio papà era andato a fare la spesa con la mamma e poi si era recato da solo a fare un giro – sottolinea la figlia Roberta –. In genere utilizzava sempre la sua bicicletta per gli spostamenti. Stavolta è andato in auto. Purtroppo si è sentito male: ci hanno detto che forse ha avuto un infarto». Mentre stava viaggiando verso Palosco, Belotti è stato colto dal malore e non è riuscito ad accostare.