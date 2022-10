Il lavoro, il mare, il teatro, l’aiuto agli altri: oltre i pregiudizi sul «cromosoma in più»

Stendere sul tavolo una tovaglia stirata, disporre in ordine piatti, bicchieri e posate: sono tutti gesti che contribuiscono a creare un ambiente accogliente, eseguirli bene è un segno di attenzione. Per questo Pietro Bianchi, che lavora come cameriere per tre giorni alla settimana alla Cascina dei Filagni di Grumello del Monte, si prende cura in modo particolare dei dettagli. Tiene molto all’eleganza, e quel «cromosoma in più» che determina la sindrome di Down e che così tanto condiziona la sua vita scivola in secondo piano quando lui, serio e intento nel suo compito, porta in giro per la sala del ristorante il carrello con le stoviglie.