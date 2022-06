Il ragazzo della Nikon innamorato della natura, martedì l’addio a Cristian

Una persona davvero straordinaria, un carattere molto riservato, ma con un gran cuore. Il ritratto che i compaesani forniscono di Cristian Pasqua, il 30enne annegato sabato nel canale vicino al santuario di Cividino , non si discosta da questa descrizione. Cristian era un’anima gentile, un giovane che aveva coltivato tutte le sue passioni con grande impegno e per questo era stimato e apprezzato da amici, familiari, conoscenti e vicini di casa. Già sabato sera la salma è stata riconsegnata alla famiglia, che ha deciso di allestire la camera mortuaria nella propria abitazione di via Santuario, a due passi dal luogo della tragedia che ha portato via per sempre il giovane. Da domenica mattina la casa, con i genitori e il fratello maggiore Alessandro, è stata aperta per consentire ad amici e conoscenti di portare un saluto alla famiglia, chiusa in un dolore inimmaginabile. Chi conosceva bene Cristian lo descrive come un ragazzo pieno di vita, che adorava stare all’aria aperta piuttosto che chiudersi in casa. Ogni giorno si recava al lavoro alla Lactis di Albano Sant’Alessandro, dove era dipendente come capoturno. Ma oltre alla sua professione, ciò che più lo animava erano i suoi tantissimi passatempi, molti dei quali seguiti con una straordinaria dedizione e competenza.