Incendiarono la scalinata a Sarnico, pizzicati dalle telecamere: due nei guai

Raid di vandali in aprile sul lungolago di Sarnico . Un mese dopo, nella «rete», pescati dagli occhi elettronici, sono finiti due stranieri di nazionalità indiana residenti nella bassa bergamasca, a Cortenuova e Romano , rispettivamente di 20 e 23 anni. Il blitz gratuito era scattato nella notte di un mese fa, fra il 24 e il 25 aprile , quando, attorno alle 2 di notte, i due stranieri si erano resi protagonisti dell’incendio di una parte dei gradoni della scalinata in legno creata fra lago e terraferma sul Lungolago Riva, nei pressi delle «Residenze sul Porto».

Le indagini dopo la fuga

Bravata seguita dall’immediata fuga dei responsabili, che aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Chiari e di Bergamo per limitare i danneggiamenti alla struttura e mettere in sicurezza l’area, riferimento per turisti e residenti. Sull’accaduto sono state avviate indagini mirate da parte del presidio di polizia locale che, attraverso alcune testimonianze e soprattutto con la videosorveglianza, hanno consentito di risalire all’identificazione e quindi agli autori dell’atto vandalico.