Incendio in una villetta a Bossico: in azione quattro squadre dei Vigili del fuoco - Le foto

I Vigili del Fuoco di Bergamo, del distaccamento di Clusone, i volontari di Lovere e Gazzaniga sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 3 dicembre per arginare le fiamme in una casa su due piani a Bossico, in via 7 Colli. L’incendio ha coinvolto circa 200 metri quadrati di tetto e l’appartamento posto al secondo piano. L’allarme è scattato poco prima delle 16: ancora da chiarire le cause. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura e hanno iniziato la bonifica ancora in corso.