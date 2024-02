Investimento a Chiuduno, grave una 30enne

L’incidente in via del Molino, la donna è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, il più grave. Sul posto due ambulanze e un auto medica. In prognosi riservata, fortunatamente la giovane non è in pericolo di vita. Denunciato l’investitore, di Palazzolo: dalle verifiche effettuate, il tasso alcolemico in corpo era superiore ai limiti di legge.