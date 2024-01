La Polisportiva Disabili Val Camonica piange la sua Valeria: «Una leonessa»

Oggi (7 gennaio) alle 14,30 nella chiesa di San Vigilio a Rogno saranno celebrati i funerali di Valeria Delvecchio, storica dipendente della Comunità montana (prima Alto Sebino, poi Laghi bergamaschi) e fra le prime sciatrici della Polisportiva Disabili Valle Camonica. A ffetta da nanismo, una sindrome che non ha mai avuto problemi ad affrontare con leggerezza e con il sorriso sulle labbra, Delvecchio è morta venerdì a 59 anni in seguito a una malattia che negli ultimi tempi l’aveva tenuta lontana dal lavoro.

Silvano Fusari, il direttore dell’ente sovracomunale, è il collega che più di tutti ha condiviso con lei quasi quarant’anni di servizio: «Valeria affrontava la vita come una leonessa: mai ferma, sempre attiva e pronta ad aiutare tutti. Spesso testarda, sapeva correggersi e riconoscere i propri sbagli senza inventare scuse. Anche durante la prima fase malattia voleva venire in ufficio perché con noi si sentiva protetta e valorizzata. Nel secondo periodo, dopo un delicato intervento chirurgico, voleva ricominciare il prima possibile: mi chiamava e mi diceva che se avevamo bisogno di lei, in qualche modo era pronta a darci una mano. In pratica abbiamo lavorato insieme 38 anni e volevamo andare in pensione insieme… non ci siamo riusciti».