La sua “base” una panchina a Sovere, sotto a delle foglie la cocaina e i soldi

L’uomo era su una panchina, fuori dalla casa di un amico. I residenti della zona avevano segnalato un via vai sospetto e da qui i carabinieri erano in allerta. In un controllo mirato i militari hanno così arrestato un avventore con un grammo di cocaina e seguito un uomo che aveva raggiunto un’auto: all’interno i carabinieri hanno trovato una valigia, un giubbotto e all’interno un passaporto kosovaro. Dalla fotografia sono riusciti a identificare il 25enne seduto sulla panchina.

Da un controllo più approfondito, hanno trovato nell’aiuola vicina alla panchina, sotto a delle foglie, 7 dosi per un totale di 12 grammi, una palla di cocaina da 56 grammi e 1.750 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato: in direttissima si è difeso dicendo che la droga era dell’uomo proprietario della vettura che gli aveva chiesto temporaneamente di occuparsi della vendita. Convalidato l’arresto, per il 25enne il giudice ha stabilito il divieto di dimora nella Bergamasca e processo aggiornato il prossimo 2 aprile.