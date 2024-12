L’addio a Maria Caterina Colosio, la 58enne morta per una caduta sul Resegone

Solare, sempre disponibile, ma soprattutto molto attenta. In queste ore di dolore, i tanti che conoscevano Maria Caterina Colosio l’hanno descritta così. Come una persona affabile, a cui non mancava mai il sorriso sulle labbra. Una cara amica e una volontaria che non faceva mai mancare un aiuto nell’ambito delle diverse iniziative organizzate nel suo paese natale.