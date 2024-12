Il Sebino piange Maria Caterina Colosio, venerdì i funerali

«Eravamo insieme la prima volta che è salita sul Resegone»

«Era una grande appassionata della montagna, attenta e prudente – la ricorda un’amica, Marianna Martinelli –. Eravamo insieme la prima volta che è salita sul Resegone. Era il 27 dicembre 2022 e c’era neve anche quella volta. Avevamo percorso la via normale per salire al rifugio. Nell’ultimo periodo non eravamo andare in montagna insieme, ma qualche salita in coppia l’abbiamo fatta, come quando siamo andate al Tagliaferri o al Rifugio Mario Marelli al Coca. Quella volta non se l’era sentita di proseguire fin sulla cima: era consapevole della sua preparazione e non si metteva mai in pericolo. Aveva cominciato a scoprire la montagna dai monti che sovrastano il lago, salendo sul Guglielmo e sul Bronzone, a Punta Almana e al Trentapassi, per poi passare ad altri sentieri, anche fuori territorio». Ogni volta immortalava il paesaggio con il suo smartphone e pubblicava video e immagini sul suo profilo social: gli scatti raccontano di una grande passione per i paesaggi montani e i sentieri, delle tappe in Val Grande e all’Aviolo, in Valle Camonica, delle salite ai rifugi, dall’Albani al Prudenzini, dal Curò al Calvi. Che fosse estate o inverno, zaino in spalla e abbigliamento da trekking la 58enne partiva insieme a coetanei, amici e altri appassionati come lei alla volta delle vette del territorio e non solo, dato che era salita anche sull’Etna.