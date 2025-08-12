Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Martedì 12 Agosto 2025

Lago d’Iseo, colpita da una barca mentre fa il bagno: muore donna di 64 anni

LA TRAGEDIA. Intorno alle 17 di martedì 12 agosto. Immediato l’allarme ai soccorsi.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I soccorritori sul luogo della tragedia
I soccorritori sul luogo della tragedia
(Foto di San Marco)

Predore

Tragedia a Predore, sul lago d’Iseo, nel pomeriggio di martedì 12 agosto. L’allarme è scattato intorno alle 17: Frisca Lysa Laigo, di origini filippine e residente a Predore, è deceduta dopo essere stata colpita da un’imbarcazione mentre faceva il bagno, secondo le primissime ricostruzioni.

Un bagnante si è subito tuffato e l’ha portata a riva, con altri presenti ha cercato di tamponare le ferite. Uno di loro ha poi effettuato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, arrivati via terra e via lago, ma per la donna, di 64 anni, non c’è stato nulla da fare.

Predore
Sociale
Morte
Tempo libero
Vacanze
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidenti marittimi