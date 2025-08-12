Lago d’Iseo, incidente in acqua: morta una donna di 64 anni

Tragedia a Predore, sul lago d’Iseo, nel pomeriggio di martedì 12 agosto. L’allarme è scattato intorno alle 17: una donna è deceduta dopo essere stata colpita da un’imbarcazione mentre faceva il bagno, secondo le primissime ricostruzioni. Immediato l’arrivo dei soccorsi, via terra e via lago. Per la donna, di 64 anni, non c’è stato nulla da fare.