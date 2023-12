Lago sorvegliato speciale: a Iseo esce dagli argini, chiuso viale Marconi

Dicembre con il botto per il Sebino, con il livello che sabato 2 dicembre ha raggiunto la piena dei +110 centimetri al misuratore di Sarnico. «Straordinarie» per il Consorzio dell’Oglio, ente di regolazione di Brescia, che da ieri sta attivando le manovre di regolazione dei deflussi alla diga di Sarnico per fronteggiare i grandi numeri.

«Siamo passati dai 60 metri cubi il secondo di deflusso dei giorni scorsi», ha chiarito Francesco Tengattini del Consorzio di Brescia, «ai 250 metri metri cubi previsti nel pomeriggio per fare fronte ai forti afflussi a Lovere-Costa Volpino, attorno ai 300 metri cubi». Lago 60 centimetri sopra la media del periodo.

Situazione molto critica a Iseo per il maltempo delle ultime ore: il lago, uscito dagli argini, sta allagando i locali del lungolago Marconi. Le forti piogge di ieri ed il vento di oggi hanno creato vari punti di esondazione. Per motivi di sicurezza l’amministrazione comunale di Iseo ha predisposto la chiusura del lungolago Marconi e predisposto una viabilità alternativa per i residenti della zona.