Le inutili ricerche del disperso, «risorse tolte a chi ne ha bisogno»

Il caso di domenica è stato atipico: solitamente queste cose accadono in montagna, non al lago. Per cercare un turista tedesco di 23 anni dato per disperso nel lago d’Iseo si sono mobilitati una cinquantina di uomini tra sommozzatori di Treviglio, Vigili del fuoco di Brescia, Sale Marasino e Monte Isola, personale Areu, carabinieri di Clusone, Iseo e Capriolo. L’intervento è durato più di un’ora e mezza e quando stava arrivando l’elicottero partito da Bologna, l’allarme è rientrato.