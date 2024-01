Lite sulla strada fuori dalla discoteca, 22enne accoltellato: è grave

Una lite per motivi banali, che nemmeno i testimoni hanno saputo spiegare agli investigatori. Uno sguardo o una parola di troppo, stavolta non ci sarebbero di mezzo baby gang, storie di droga o vendette tra gruppi rivali. Forse, però, alcol o stupefacenti possono aver esasperato gli animi. Tanto che un ragazzo – S. C., 22 anni di Gorlago, incensurato – è finito in ospedale, accoltellato all’addome più volte. Operato d’urgenza, è in coma farmacologico all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in prognosi riservata, grave sebbene fuori pericolo. È stato sottoposto alle analisi del sangue per stabilire se fosse sotto effetto di sostanze.

L’aggressione

L’aggressione alle 4,30 di in via dei Morenghi, la strada appena fuori dal parcheggio della discoteca «Costez» di Grumello del Monte (estranea ai fatti), dove ci sono i new jersey di cemento che delimitano la zona in cui sono in corso dei lavori, tra il parcheggio di «McDonald’s» e quello del locale. Non è ancora chiaro da dove provenissero i ragazzi, se dalla discoteca o dal fast food. Stando ai primi elementi raccolti dai carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, si sarebbero azzuffati in quattro, uno ha accoltellato il 22enne all’addome e, non appena è caduto a terra, si è scatenato il fuggi fuggi generale. « Il ragazzo si è trascinato nel parcheggio della discoteca e ha chiesto aiuto – racconta Giovanni Valtulini, avvocato del “Costez”, accorso al locale alle 5 di mattina –. È stato subito soccorso dagli addetti alla sicurezza, poi un altro ragazzo è andato a prendere il kit di pronto soccorso e ha tamponato la ferita in attesa dell’ambulanza».

I soccorsi