Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 16 Ottobre 2025

Lovere, in scooter tampona un furgone: ferita una 17enne di Costa Volpino

L’INCIDENTE. Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre lungo via Paglia, in direzione Costa Volpino.

Lovere

Non si è accorta che il furgone che la precedeva si stava fermando per far attraversare alcuni pedoni sulle strisce, e ci è finita contro con il suo scooter. L’impatto con una delle due ante posteriori del mezzo, un Renault Trafic, è stato violento, tanto da mandare in frantumi uno dei vetri. Ad avere la peggio una 17enne di Costa Volpino: soccorsa e stabilizzata sul posto, è stata portata in ospedale in codice giallo.

Ferite non gravi

Attimi di apprensione nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre per la giovane motociclista, sbalzata sull’asfalto dopo aver tamponato, in sella al suo Piaggio Liberty, il mezzo che la precedeva lungo via Paglia a Lovere, in direzione Costa Volpino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Blu con ambulanza e auto medica, mentre dei rilievi del caso si sono occupati i carabinieri della Stazione locale. Le ferite della giovane, per fortuna, non sono gravi. Illeso il 72enne alla guida del furgone.

