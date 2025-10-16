Lovere, in scooter tampona un furgone: ferita una 17enne di Costa Volpino

Non si è accorta che il furgone che la precedeva si stava fermando per far attraversare alcuni pedoni sulle strisce, e ci è finita contro con il suo scooter. L’impatto con una delle due ante posteriori del mezzo, un Renault Trafic, è stato violento, tanto da mandare in frantumi uno dei vetri. Ad avere la peggio una 17enne di Costa Volpino: soccorsa e stabilizzata sul posto, è stata portata in ospedale in codice giallo.