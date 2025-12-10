Macigni crollano sull’ingresso, la forra del Tinazzo a Castro è impraticabile

Quindici anni di lavoro in fumo. Anzi, in polvere: la forra del Tinazzo, visitabile da alcuni anni grazie all’impegno di Legambiente Alto Sebino, non è più percorribile. Nei giorni scorsi, presumibilmente nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, dalla parete rocciosa che sovrasta l’ingresso si sono staccati dei macigni che ne impediscono fisicamente l’accesso e a cui potrebbero seguire altri distacchi. L’associazione ambientalista, insieme ai Comuni di Castro e di Lovere, ha effettuato alcuni sopralluoghi e giovedì 11 dicembre è previsto l’intervento dei tecnici dell’Utr, l’ufficio territoriale regionale, per capire come intervenire e completare la prima ricognizione su quanto accaduto.

La scoperta durante un’escursione guidata

«Queste pareti che sono rimaste ferme per migliaia di anni si sono mosse e hanno deciso di crollare in maniera assolutamente imprevedibile» «C’è poco da dire – commenta sconsolato Massimo Rota, presidente di Legambiente Alto Sebino –. Si è verificata una catastrofe assolutamente inaspettata: nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, in vista delle escursioni prenotate per il fine settimana, eravamo venuti come al solito per controllare che fosse tutto a posto; sabato 6, quando il gruppo è arrivato all’ingresso della forra, ha trovato questi macigni sul sentiero e gli enormi blocchi di pietra appoggiati fra le due pareti. La montagna è come se fosse esplosa: queste pareti che sono rimaste ferme per migliaia di anni si sono mosse e hanno deciso di crollare in maniera assolutamente imprevedibile».

La forra creata dall’erosione del Borlezza

La forra del Tinazzo è quanto rimane del lavoro di erosione compiuto per milioni di anni dal Tinazzo, il tratto terminale del Borlezza, prima che venisse deviato lungo l’attuale canale che lo porta a sfociare nel lago d’Iseo. Pareti alte decine di metri accompagnavano i visitatori all’interno di un contesto geologico e ambientale suggestivo, su cui ora potrebbe essere calato un pesante sipario.

In attesa dei rilievi per capire quali saranno le conseguenze

Il parco circostante non è stato intaccato dal distacco, ma ora «senza la forra è privo del suo elemento di maggior fascino e richiamo» «Fortunatamente – aggiunge Rota – il crollo ha riguardato una parete distante dalla sponda destra della forra, su cui si appoggia l’asse stradale e la relativa pista ciclopedonale. Nei prossimi giorni, gli organi competenti provvederanno a effettuare tutti i rilievi del caso. Solo dopo aver acquisito tutte le indagini e recepito i chiarimenti tecnici, saremo in grado di comprendere la natura del distacco, le future conseguenze e gli interventi programmabili sull’utilizzo del parco circostante, che non è stato minimamente intaccato dal distacco ma che ora, senza la forra, è privo del suo elemento di maggior fascino e richiamo».

In polvere il lavoro di 15 anni