Malore mentre sale in auto dopo il windsurf, 58enne muore a Predore

Era da poco uscito dal lago, dopo una sessione di windsurf in compagnia di alcuni amici. All’improvviso si è accasciato al volante, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Umberto Milini, 58enne di Erbusco, in provincia di Brescia. Giovedì di buon mattino si era recata con gli amici alla pista di windsurf nei pressi della galleria del Corno di Predore, meta molto frequentata in tutte le stagioni dagli amanti di questo sport. Aveva parcheggiato la sua Toyota Rav nel piccolo spazio dall’altro lato della statale 469, a una manciata di metri dalla piattaforma di legno.