Cronaca / Val Calepio e Sebino
Venerdì 26 Settembre 2025

Maltempo, esonda il rio Mincio: danni a Viadanica - Foto

LA DENUNCIA. Non solo Sarnico e Predore. Il nubifragio scatenatosi nella serata di martedì 23 settembre sul Basso Sebino ha provocato danni anche a Viadanica.

Redazione Web
Redazione Web

Il rio Mincio tra i detriti
Il rio Mincio tra i detriti

Viadanica

Il rio Mincio, un piccolo corso d’acqua, è esondato nella zona della confluenza con il torrente Guerna e acqua e fango hanno invaso il magazzino interrato della locanda Vecchio Mulino, in via Molino, nella parte bassa del paese, nei pressi della provinciale che da Villongo porta ad Adrara San Martino. Il locale è rimasto chiuso per due giorni e ha potuto riaprire solo la mattina di venerdì 26 settembre.

«Il livello dell’acqua è cresciuto e ha portato a valle tronchi e altri detriti - racconta Valeriana Belotti che con la famiglia gestisce la locanda -. Acqua e fango hanno invaso la stradina e il ponticello privati che portano al locale; è stato divelto anche il guardrail. Poi si sono riversati nel magazzino dove teniamo i freezer e gli alimenti su scaffali e bancali. Abbiamo dovuto gettare diverse confezioni di pasta».

Il magazzino del locale
Il magazzino del locale

«Mercoledì – continua la signora Valeriana - non abbiamo aperto perché la stradina era bloccata dai detriti. Per rimuoverli abbiamo chiamato un’impresa privata. La piena ha inoltre danneggiato le condutture dell’acqua: per una giornata noi siamo rimasti senza e non abbiamo avuto la possibilità di pulire il magazzino. Fortunatamente entro la serata di mercoledì sono state riparate. La giornata di giovedì abbiamo tenuto chiuso perché, una volta tornata l’acqua corrente, siamo stati impegnati nella pulizia del seminterrato».

