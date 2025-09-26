Maltempo, esonda il rio Mincio: danni a Viadanica - Foto

Il rio Mincio, un piccolo corso d’acqua, è esondato nella zona della confluenza con il torrente Guerna e acqua e fango hanno invaso il magazzino interrato della locanda Vecchio Mulino, in via Molino, nella parte bassa del paese, nei pressi della provinciale che da Villongo porta ad Adrara San Martino. Il locale è rimasto chiuso per due giorni e ha potuto riaprire solo la mattina di venerdì 26 settembre.

«Il livello dell’acqua è cresciuto e ha portato a valle tronchi e altri detriti - racconta Valeriana Belotti che con la famiglia gestisce la locanda -. Acqua e fango hanno invaso la stradina e il ponticello privati che portano al locale; è stato divelto anche il guardrail. Poi si sono riversati nel magazzino dove teniamo i freezer e gli alimenti su scaffali e bancali. Abbiamo dovuto gettare diverse confezioni di pasta».