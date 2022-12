Manuel, cuore gentile: oggi l’addio al giovane di Predore morto in A4

Mentre è ancora vivo il ricordo di Elia Martinelli, che abitava a Tavernola, morto a 23 anni un paio di mesi fa per un gravissimo incidente in moto, le comunità del medio lago piangono un altra giovane vita spezzata: oggi alle 15 nella parrocchiale di Predore si celebrano i funerali di Manuel Paissoni, 30 anni, morto venerdì scorso in un tragico incidente sulla A4 nei pressi di Verona. Dal primo pomeriggio di lunedì il feretro da Verona è stato portato a Predore nella chiesetta adiacente la parrocchiale, dove è stata allestita la camera ardente: è stato un incessante viavai di persone che si sono strette ai familiari.