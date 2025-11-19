Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Mercoledì 19 Novembre 2025

Mercatini, luminarie e cena comunitaria per San Colombano a Parzanica

FESTA PATRONALE. Tra sabato 22 e domenica 23 novembre le celebrazioni religiose e comunitarie per San Colombano, cui è devoto il borgo montano affacciato sul lago d’Iseo.

Margary Frassi
Margary Frassi
Il borgo montano di Parzanica con la parrocchiale affacciata sul lago d’Iseo
Il borgo montano di Parzanica con la parrocchiale affacciata sul lago d’Iseo

Parzanica

Si dice che, a mettere le gambe sotto il tavolo in compagnia, ci si conosca e si ragioni meglio. Così il neoparroco don Giuseppe Azzola della parrocchia di San Colombano di Parzanica (è anche pastore della vicina Tavernola di Santa Maria Maddalena), cogliendo l’occasione della ricorrenza del patrono, ha organizzato per la vigilia, ovvero sabato 22 novembre, una semplice cena comunitaria per meglio conoscersi, per l’appunto.

Il convivio si terrà alle 19 nel salone dell’ex asilo in centro al paese, dove le cuoche volontarie serviranno trippa, strinù, pasta, patatine fritte, al prezzo di 20 euro per gli adulti e 8 per i bambini. Come dolce, torte fatte in casa e divertimento assicurato con canzoni e tombolata.

Per il patrono Messa e processione

Le voci della corale Santa Cecilia di Tavernola e le note della banda «Religio et Patria» accompagneranno la celebrazione.

Domenica 23 novembre invece si celebrerà la ricorrenza con la solenne Messa delle 15 a cui seguirà la processione con la statua lignea del Santo per le vie del centro storico: la Messa sarà accompagnata dalla corale Santa Cecilia di Tavernola e la processione dalla banda «Religio et patria» di Tavernola.

Tre le chiese dedicate a San Colombano in Bergamasca

Parzanica è tra le tre chiese bergamasche, con Valtesse e Vaprio d’Adda, dedicate al monaco irlandese, fondatore dell’abbazia di Bobbio, in provincia di Piacenza, che nell’Alto Medioevo divenne uno dei centri religiosi e culturali più importanti.

È del tutto verosimile che i monaci colombaniani siano giunti anche a Parzanica percorrendo le vie della Valcamonica, del Sebino e della Valcalepio.

Poco o nulla si sa di come sia giunto nel piccolo paese montano il culto di San Colombano, la cui statua bianca di pietra, con la colomba sulla spalla sinistra, dal 1512 domina sul Sebino dalla sommità della torre campanaria. Un elemento che non passa inosservato. È del tutto verosimile che i monaci colombaniani siano giunti anche a Parzanica percorrendo le vie della Valcamonica, del Sebino e della Valcalepio. Il bassorilievo in cotto della lunetta esterna sopra il portale ritrae il santo accanto al re dei longobardi Agilulfo che, convertito al cristianesimo dalla regina Teodolinda, gli offrì il territorio di Bobbio.

A corollario, mercatini e luminarie

Come tutte le feste patronali, sacro e profano si mescolano. Ci saranno i mercatini degli hobbisti, le luminarie, i prodotti della storica e premiata forneria Gabanelli che ha già sfornato i primi panettoni e tante prelibatezze.

Chi volesse trattenersi per il pranzo non ha che l’imbarazzo della scelta: la cucina tradizionale dell’altrettanto storica trattoria «Alpina» di Luisa Danesi che ha rinnovato i locali, l’agriturismo «La Freschera», ormai rodato da più di 20 anni, delle sorelle Alessandra e Tania Bettoni, e il recente «Belvedere» di Alessandra Paissoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parzanica
Bobbio
Vaprio d'Adda
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Arte, cultura, intrattenimento
storia
Politica
Enti locali
Luisa Danesi
Alessandra Bettoni
Tania Bettoni