Muore travolto a 16 anni a Iseo: famiglia di Villongo sotto choc

Federico Doga, un ragazzo di 16 anni di Comezzano Cizzago, nel Bresciano, è morto nella serata di sabato 7 gennaio dopo essere stato investito da due auto a Iseo in via Roma. Un incidente spaventoso che ha lasciato sotto choc i conducenti e i passeggeri dei due veicoli coinvolti, tra cui una coppia di Villongo con una bambina di 10 anni, trasportata in ospedale in ambulanza.