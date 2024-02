Muore travolto da un’auto mentre torna dal lavoro, lascia un figlio di 10 anni

L’incidente

Anche ieri sera, 5 febbraio, aveva cercato qualcuno per un passaggio. Aveva inviato un messaggio al cugino sapendo che anche lui passava di lì, ma quest’ultimo gli aveva risposto che non era ancora partito, per cui, come spesso faceva, si era incamminato a piedi. Poco dopo le 18, mentre procedeva in un tratto a senso unico particolarmente buio, una strada parallela alla statale 42 che serve per immettersi nella zona industriale di Sovere, è stato travolto dalla Peugeot che procedeva nella sua stessa direzione. Gurvinder Rai camminava, secondo una prima ricostruzione, sul lato sinistro della strada lungo il guardrail. L’impatto infatti è stato con la parte anteriore sinistra dell’auto e l’uomo è stato sbalzato oltre il guardrail divisorio con la statale, finendo sul selciato, lungo la corsia in direzione Sovere. Il suo zaino, nell’urto, è stato scaraventato contro un furgone che procedeva lungo la 42, che però non ha urtato il corpo del povero Gurvinder, per il quale non c’è stato nulla da fare.