Netflix, secondo giorno di riprese: altra scena da brivido, un’auto finirà nel Sebino

Secondo giorno di riprese martedì 2 agosto, sulla Sebina Occidentale tra Gre e Riva di Solto, per il film prodotto da Netflix dal titolo «Devon House», sequel di «The old guard». In zona Croci del lago è prevista un’altra scena da brivido dopo quelle girate nella giornata di lunedì, quando durante un inseguimento sul set di Castro due auto sono state «distrutte» (come previsto dal copione): un’auto finirà nel lago. A cadere in acqua sarà una di quelle due auto? Il riserbo su quel che si gira è strettissimo. Imponente anche il servizio di guardia e sicurezza, un po’ per impedire che qualcuno rischi di essere coinvolto nelle spericolate manovre dell’inseguimento tra auto, un po’ per consentire alla produzione di girare in libertà. Blindato pure lo spazio aereo e quello acquatico nelle zone delle scene.