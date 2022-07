Oggi l’ultimo saluto a Marco, morto al ritorno dal lavoro

La comunità di Sovere venerdì pomeriggio 22 luglio saluterà per l’ultima volta Marco Gianvito, il ventinovenne morto per un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo la statale 42 a Artogne, in Valle Camonica: alle 16,30 nella chiesa parrocchiale saranno celebrati i funerali. Da due giorni la sua abitazione, in via Sansones, è raggiunta da amici e conoscenti che cercano di consolare i genitori, il papà Ivan e la mamma Concetta d’Urso, e i fratelli, il gemello Mauro e il maggiore Matteo.