Il gip Roberto Palermo venerdì 20 novembre ha convalidato l’arresto di Mario Carniglia, disponendo che resti in carcere. Il camionista 63enne è reo confesso dell’omicidio della moglie Emma Rosa Rey, 61 anni , avvenuto martedì 17 novembre nella loro abitazione di Bossico.

L’interrogatorio di convalida

Giovedì l’uomo, durante l’interrogatorio di convalida, al giudice ha ribadito di averstrangolato con un bastone la consorte malata per porre fine alle sue sofferenze. Carniglia, si legge nell’ordinanza del gip, «ha dichiarato che la moglie gli aveva chiesto di aiutarla a morire almeno 15 o 20 volte e ha precisato che, nell’ultima settimana, quelle richieste erano divenute quotidiane». I coniugi, secondo quanto raccontato dal 63enne, «avrebbero anche considerato di rivolgersi all’associazione Coscioni (idea generata in lui dalla visione di un programma televisivo) o di recarsi in Svizzera, ma vi avrebbero rinunciato per motivi economici».

La testimonianza della figlia

Nel documento del giudice, però, si legge anche che la figlia della vittima, l’amica e il medico curante dichiarano di non aver mai percepito nella 61enne intenzioni di suicidio. Il dottore, inoltre, ai carabinieri ha raccontato che il camionista gli pareva fortemente stressato per la situazione. Infine, il gip rileva che non sono stati trovati «lettere, scritti messaggi, note nei quali Rey avesse lasciato traccia, anche a futura memoria, del desiderio di terminare le proprie sofferenze mediante il gesto estremo».

Osserva comunque il giudice che va tenuta in considerazione come elemento favorevole all’indagato «la continuativa assistenza prestata» e che la prospettazione fornita da Carniglia non va liquidata «come espediente difensivo».

Il camionista al giudice ha spiegato che Emma «sarebbe rimasta a guardarlo fisso, supplicandolo». Lui dice di essersi sistemato alle spalle della donna seduta su una sedia e di aver cominciato a farle un massaggio. Poi avrebbe tentato di strozzarla, senza riuscirci, e avrebbe così preso un bastone con cui l’avrebbe soffocata, premendolo sulla gola da tergo.

L’ordinanza di conferma della carcerazione