Due ore di interrogatorio, molto sofferte. Mario Carniglia, mentre raccontava, si è abbandonato più volte al pianto. «Era provato», conferma il suo difensore, l’avvocato Davide Turani, che non ha avanzato istanze.

Il camionista di 63 anni finito in carcere martedì con l’accusa di aver ucciso la moglie Emma Rosa Rey, 61 anni, ha ribadito anche al gip Roberto Palermo ciò che aveva confessato nell’immediatezza dei fatti ai carabinieri della Compagnia di Clusone. Il giudice si è riservato la decisione sulla richiesta di convalida dell’arresto avanzata dal pm Antonio Mele, giovedì 19 novembre presente all’interrogatorio svoltosi nel carcere di Bergamo dove Carniglia si trova in regime di isolamento (non per punizione, ma perché in questo modo si può controllare meglio il suo stato d’animo e scongiurare gesti inconsulti).

«Condizioni peggiorate»

L’uomo ha raccontato di come nell’ultimo periodo le condizioni di salute della moglie fossero peggiorate a causa di un tumore e di una fibromialgia. In particolare quest’ultima patologia provocava alla donna forti dolori, che si tentava di contenere con la somministrazione di sedativi. Era solo ad assisterla, perché i due figli del suo precedente matrimonio si sono trasferiti nei Paesi Baltici, mentre la moglie con i suoi due non aveva rapporti. Per accudirla, nell’ultimo mese Carniglia aveva smesso di lavorare prendendosi un periodo di ferie.

Il giorno precedente all’omicidio lui aveva accompagnato la donna al pronto soccorso di un vicino ospedale. Eravamo rimasti in attesa per ore, ha spiegato in sintesi il 63enne, poi lei non reggeva più al dolore e siamo tornati a casa.