«Ottavia Piana è in salvo»: fuori dall’Abisso dopo 80 ore. La gioia dei soccorritori: 159 tecnici in campo

È finalmente arrivato il lieto fine per la vicenda di Ottavia Piana che ha tenuto migliaia di persone con il fiato sospeso. La speleologa 32enne bresciana è stata estratta dalla grotta l’Abisso Bueno Fonteno, dove, da sabato 14 dicembre, era intrappolata dopo essere caduta e essersi ferita, durante l’esplorazione di un tratto sconosciuto della grotta. L’ultimo tratto è stato percorso più velocemente del previsto, grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate. Lo stesso tratto, lo scorso anno durante l’intervento, era stato percorso in circa 12 ore».

Il campo base nella notte tra martedì e mercoledì 18 dicembre

(Foto di Colleoni) La VI delegazione orobica del Soccorso alpino parte intorno alle 2.20

Le ultime ore tra speranze e timori

Ottavia ha rivisto il cielo stellato intorno alle 3,10 di mercoledì 18 dicembre: l’ultimo aggiornamento sulla dinamica dei soccorsi è arrivato alle 2 di questa notte quando Alberto Gabutti, della direzione nazionale del Cnsas, ha annunciato che la speleologa si trovava a circa 150 metri dall’uscita. «Se tutto procede senza intoppi dovrebbe essere fuori entro le 3-4 di mattino». L’euforia è alta e anche la speranza. L’aeroporto di Montichiari è avvolto dalla nebbia, difficilmente l’elisoccorso di Brescia potrà alzarsi in volo nelle prossime ore. Il trasferimento di Ottavia Piana in ospedale sarà affidato all’elisoccorso della base di Sondrio.

Intorno alle 2.20 partono dal campo base le squadre del Soccorso alpino della VI delegazione orobica: Ottavia Piana sarà affidata al team bergamasco appena uscirà dalla grotta in barella per i primi soccorsi. I Vigili del fuoco di Bergamo hanno liberato la zona da rami e detriti fuori dall’ingresso della cavità in mattinata proprio per permettere di allestire una zona idonea al sollevamento della barella in sicurezza mediante il verricello dell’elicottero. Lo racconta Giuseppe Savoldi, caposquadra dei Vigili del fuoco di Bergamo.

Il rientro a Fonteno dei soccorritori che hanno accompagnato Ottavia Piana nell’ultimo tratto della risalita

«Ottavia è in salvo»

E alle 3, nei cieli tra Bergamo e Brescia si scorge l’elicottero da Sondrio: i Vigili del fuoco hanno predisposto anche un particolare sistema di illuminazione per indirizzare il velivolo. Arrivano anche i famigliari di Ottavia Piana. Il clima è di estrema concentrazione: alle 3.10 Ottavia rivede le stelle. I soccorritori raccontano che è stata proprio lei a incoraggiarli e dare la carica negli ultimi metri. La speleologa finalmente è salva: le sue condizioni sono stabili.

L’Elisoccorso di Sondrio in volo a Fonteno La gioia dei soccorritori

Quando esce anche l’ultimo dei soccorritori la gioia e l’emozione sono forti. «Il nostro scopo è fare il nostro mestiere con risultato: la risposta dal Cnsas è quella che ci aspettavamo. Il nostro Cnsas è tra i più efficaci a livello europeo e anche questo l’ha dimostrato» spiega Corrado Camerini, delegato lombardo. «Negli ultimi metri è stata Ottavia a darci la carica» ha raccontato Camerini.

La donna di 32 anni avrebbe riportato traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio. È stata immediatamente trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo: intorno alle 4 ha raggiunto il Papa Giovanni XXIII.

In campo 159 tecnici per il soccorso

Piana è rimasta bloccata sabato 14 dicembre dopo un’improvvisa caduta all’interno di una delle gallerie del complesso carsico Bueno Fonteno-Nueva Vida, che corre nel sottosuolo tra le terre alte del Sebino e la Valle Cavallina. Fin da quando è scattata la chiamata ai soccorsi sabato sera, i tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico hanno lavorato senza sosta, 24 ore su 24, per portare in salvo la speleologa, che già avevano soccorso tra il 2 e il 4 luglio 2023, sempre all’interno di un tratto di Abisso Bueno Fonteno.