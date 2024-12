Ottavia Piana intrappolata nell’Abisso Bueno Fonteno. Condizioni stabili, un centinaio di soccoritori al lavoro - Video

È ancora in corso l’intervento del soccorso alpino, con vigili del fuoco e carabinieri, per soccorrere una speleologa ferita e intrappolata nell’ «Abisso Bueno Fonteno» - reticolo di grotte, tunnel e gallerie sotterranee tra Sebino e lago d’Endine - a una quota di 585 metri. Si tratta di Ottavia Piana, già protagonista di un incidente nella stessa grotta a luglio 2023. Le sue condizioni sono però più serie: è caduta da un’altezza di circa 5 metri e avrebbe diverse fratture.

Intorno alle 10 di domenica 15 dicembre è stata raggiunta da un medico e da un infermiere, è quindi monitorata e le sue condizioni sono stabili: ha subito dei traumi agli arti inferiori, al torace e al volto. Intanto una squadra del soccorso alpino ha installato una linea telefonica attraverso un cavo lungo circa 3 chilometri, che permette ora di comunicare tra l’interno e l’esterno. Altre squadre sono al lavoro - con trapani e microcariche esplosive - per preparare il percorso d’uscita della barella: in particolare andrà allargato un tratto di circa 100 metri, vicino al luogo della caduta.

Le operazioni di soccorso nell’Abisso Bueno Fonteno

È ancora impossibile stabilire i tempi, ma sarà un intervento lungo, fa sapere il soccorso alpino. Alle 13 sono cinque le squadre all’interno della grotta, per oltre venti tecnici. Una settantina quelli all’esterno, pronti a dare il cambio per le operazioni guidate - come nel 2023 - da Corrado Camerini, coordinatore del Cnsas della Lombardia, con Mario Giudici, vicepresidente nazionale, partito nella notte per raggiungere Fonteno.