Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 23 Ottobre 2025

Patente sospesa da anni, sorpreso al volante a Sarnico

LA SCOPERTA. Con patente sospesa da dieci anni, circolava tranquillamente. Fermato a un posto di blocco a Sarnico dalla polizia locale, si è presentato sprovvisto di documenti e ha dichiarato un’identità diversa dalla sua, vale a dire quella del fratello.

Luca Cuni.
Luca Cuni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sarnico

È successo nei giorni scorsi a Sarnico, in via Roma. Gli agenti durante un’attività preventiva hanno imposto l’alt a una Ford Fiesta. Al volante c’era un 69 enne della Valcamonica, il quale confermava a voce le sue generalità non avendo con sé nessuna documentazione.

Le verifiche eseguite sul posto tramite la banca dati da parte degli agenti hanno fatto emergere incoerenza e contraddizioni. L’uomo era intestatario dell’auto, ma le generalità da lui dichiarate corrispondevano a quelle del fratello. Uno stratagemma adottato poiché il 69enne aveva la patente sospesa da dieci anni e diversi precedenti penali. L’uomo è stato denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Processo
Tempo libero
automobili
Politica
Enti locali
Polizia Locale