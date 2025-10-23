Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 23 Ottobre 2025
Patente sospesa da anni, sorpreso al volante a Sarnico
LA SCOPERTA. Con patente sospesa da dieci anni, circolava tranquillamente. Fermato a un posto di blocco a Sarnico dalla polizia locale, si è presentato sprovvisto di documenti e ha dichiarato un’identità diversa dalla sua, vale a dire quella del fratello.
Sarnico
È successo nei giorni scorsi a Sarnico, in via Roma. Gli agenti durante un’attività preventiva hanno imposto l’alt a una Ford Fiesta. Al volante c’era un 69 enne della Valcamonica, il quale confermava a voce le sue generalità non avendo con sé nessuna documentazione.
Le verifiche eseguite sul posto tramite la banca dati da parte degli agenti hanno fatto emergere incoerenza e contraddizioni. L’uomo era intestatario dell’auto, ma le generalità da lui dichiarate corrispondevano a quelle del fratello. Uno stratagemma adottato poiché il 69enne aveva la patente sospesa da dieci anni e diversi precedenti penali. L’uomo è stato denunciato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA