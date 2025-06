Pescatore non rientra a casa: trovato morto tra Rogno e Costa Volpino

Si tratta del corpo senza vita di Adriano Grassi, l’uomo che non è tornato a casa nella serata di mercoledì 11 giugno dopo essere uscito probabilmente per andare a pesca. Il cadavere è stato trovato nei pressi del fiume, all’altezza della cava Africa nel territorio tra Rogno e Costa Volpino.

Non si hanno ancora informazioni sulla dinamica dell’incidente che ha causato il decesso: forse è caduto in acqua, oppure ha avuto un malore. In azione i carabinieri della stazione di Costa Volpino della compagnia di Breno e gli agenti della polizia locale dei comuni di Sovere, Endine e Pianico.

Le ricerche da mercoledì

Adriano Grassi, residente a Bollate, martedì sera aveva detto che sarebbe uscito all’alba per andare a pescare. Non è chiaro se avesse indicato la zona scelta, se il lago di Endine, il Sebino o se il fiume Oglio sia stato una sua decisione presa all’ultimo momento, ma quando nel corso della giornata la moglie e gli altri familiari hanno lanciato l’allarme perché non lo vedevano ritornare le telecamere di sorveglianza hanno rivelato che da Piangaiano la sua auto si era diretta verso Lovere. I vigili del fuoco volontari di Lovere, i primi a essere stati allertati per avviare le ricerche, si sono quindi diretti a Rogno dove, nei pressi della zona sportiva comunale, era stata ritrovata l’auto, una Opel Crossland. A quel punto, sono arrivati i rinforzi: i vigili del fuoco di Bergamo e di Darfo, un loro elicottero che ha più volte sorvolato la zona, il Soccorso alpino della media valle Seriana e poi il gruppo di Protezione civile di Rogno.