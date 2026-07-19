«Positano», indotto ricco per il lago d’Iseo

Prima la costiera amalfitana, poi il lago di Iseo, quindi Viterbo e adesso Roma: le riprese del film «Positano» continuano e in questi giorni Matthew McConaughey e Zoe Saldana stanno girando nuove scene nel quartiere Testaccio della capitale, insieme alle troupe che li sta seguendo da maggio.

Le riprese erano infatti iniziate due mesi fa e per un paio di settimane avevano interessato anche Tavernola, Lovere, Riva di Solto, Iseo e Marone: con gli attori di Hollywood erano arrivate centinaia di persone fra tecnici, operai, elettricisti, fonici, truccatori, cuochi e tutto «il cinema» che una produzione simile si porta appresso. A margine della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione di «CortoLovere», il concorso per cortometraggi che si svolgerà nella cittadina dell’Alto Sebino a fine settembre, la sindaca Claudia Taccolini e il direttore artistico Gianni Canova hanno riflettuto sulle ricadute che «Positano» ha avuto e avrà su tutto il Sebino.

Indotto tra i due e i tre milioni

«Da alcune stime – ha detto la prima cittadina – le riprese del film hanno generato, in tutto il lago, un indotto economico fra i due e i tre milioni di euro. Teniamo presente che alcuni esponenti della casa di produzione sono rimasti alloggiati da noi per mesi e che per una ventina di giorni i nostri paesi si sono riempiti grazie a persone, comprese fra le cinquecento e le seicento, che facevano parte delle troupe di ripresa: tra l’altro, questo ha consentito ai nostri giovani di conoscere le diverse professionalità che sono richieste per lavorare nel mondo del cinema».

«Esperienza decisamente positiva»

A ciò si aggiunge che alberghi, bar e ristoranti hanno lavorato con le troupe e che le attività commerciali a cui è stato chiesto di interrompere per qualche giorno le proprie attività sono state indennizzate per i disagi che hanno dovuto affrontare, così come è successo per le amministrazioni comunali. «Direi quindi che stiamo parlando di un’esperienza decisamente positiva – ha concluso la sindaca – per la quale aspettiamo ora di vedere il risultato finale».

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, «Positano» inizierà a girare sulla piattaforma Netflix nei primi mesi del prossimo anno: in conferenza stampa Marco Albertario ha fatto ridere tutti quando ha detto: «Ci sarà mai un film intitolato Lovere e girato a Positano?», ma a rassicurarlo ci ha pensato la stessa sindaca: «Un terzo del film, dalle indicazioni che abbiamo avuto, mostrerà le bellezze del lago e il Sebino sarà indicato in maniera esplicita».

«Importanti ricadute turistiche»