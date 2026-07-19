«Positano», indotto ricco per il lago d’Iseo
IL FILM. Le ricadute economiche del film girato anche in alcuni paesi del Sebino si attestano sui due-tre milioni. Le riprese faranno da vetrina alla zona: con la visibilità data dalla pellicola ci si aspetta che aumenti il flusso di turisti.Lettura 2 min.
Prima la costiera amalfitana, poi il lago di Iseo, quindi Viterbo e adesso Roma: le riprese del film «Positano» continuano e in questi giorni Matthew McConaughey e Zoe Saldana stanno girando nuove scene nel quartiere Testaccio della capitale, insieme alle troupe che li sta seguendo da maggio.
Le riprese erano infatti iniziate due mesi fa e per un paio di settimane avevano interessato anche Tavernola, Lovere, Riva di Solto, Iseo e Marone: con gli attori di Hollywood erano arrivate centinaia di persone fra tecnici, operai, elettricisti, fonici, truccatori, cuochi e tutto «il cinema» che una produzione simile si porta appresso. A margine della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione di «CortoLovere», il concorso per cortometraggi che si svolgerà nella cittadina dell’Alto Sebino a fine settembre, la sindaca Claudia Taccolini e il direttore artistico Gianni Canova hanno riflettuto sulle ricadute che «Positano» ha avuto e avrà su tutto il Sebino.
Indotto tra i due e i tre milioni
«Da alcune stime – ha detto la prima cittadina – le riprese del film hanno generato, in tutto il lago, un indotto economico fra i due e i tre milioni di euro. Teniamo presente che alcuni esponenti della casa di produzione sono rimasti alloggiati da noi per mesi e che per una ventina di giorni i nostri paesi si sono riempiti grazie a persone, comprese fra le cinquecento e le seicento, che facevano parte delle troupe di ripresa: tra l’altro, questo ha consentito ai nostri giovani di conoscere le diverse professionalità che sono richieste per lavorare nel mondo del cinema».
«Esperienza decisamente positiva»
A ciò si aggiunge che alberghi, bar e ristoranti hanno lavorato con le troupe e che le attività commerciali a cui è stato chiesto di interrompere per qualche giorno le proprie attività sono state indennizzate per i disagi che hanno dovuto affrontare, così come è successo per le amministrazioni comunali. «Direi quindi che stiamo parlando di un’esperienza decisamente positiva – ha concluso la sindaca – per la quale aspettiamo ora di vedere il risultato finale».
Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, «Positano» inizierà a girare sulla piattaforma Netflix nei primi mesi del prossimo anno: in conferenza stampa Marco Albertario ha fatto ridere tutti quando ha detto: «Ci sarà mai un film intitolato Lovere e girato a Positano?», ma a rassicurarlo ci ha pensato la stessa sindaca: «Un terzo del film, dalle indicazioni che abbiamo avuto, mostrerà le bellezze del lago e il Sebino sarà indicato in maniera esplicita».
«Importanti ricadute turistiche»
Musica per le orecchie di Gianni Canova, secondo cui non ci sono dubbi: «A parte aver incuriosito i giovani, e magari qualcuno di loro sceglierà di fare del cinema la propria professione, sono certo che “Positano” avrà importanti ricadute turistiche per il lago di Iseo. Teniamo presente che da anni si parla di “cine-turismo” perché un luogo che viene raccontato in maniera emozionante, come accade in un film, suscita interesse, curiosità, attrazione: pensiamo a quello che è successo per i luoghi del commissario Montalbano in Sicilia, dove decine di migliaia di persone si recano per vedere la casa affacciata sul mare, il municipio di Scicli, Ragusa e le altre location che continuano a incantare lo sguardo dello spettatore. Anche noi con questa edizione di “CortoLovere” proviamo a generare emozioni: sei giovani troupe alloggeranno per due settimane a settembre in sei diversi paesi del lago e dovranno produrre un cortometraggio. Anche questo è un modo per trasmettere la bellezza del lago di Iseo, che è uno degli obiettivi che ci poniamo con questa manifestazione». «CortoLovere» quest’anno punta a crescere a diventare il Festival cinematografico del lago d’Iseo: oltre al concorso per cortometraggi e ai film girati dai giovani, propone anche una mini rassegna che prende il via oggi a Monte Isola, dove verrà proiettato il film “40 secondi”. Appuntamento alle 21,30, in piazza Ligustri a Peschiera Maraglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA