Schianto in moto nella notte sulla statale che costeggia il lago: muore 23enne di Tavernola

Un giovane di 23 anni, Elia Martinelli, di Tavernola, ha perso la vita in un incidente in moto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre . Lo schianto è avvenuto lungo la statale 469 a Predore: da una prima ricostruzione pare che il ragazzo sia finito fuori strada intorno e si è schiantato contro una grossa pianta. A bordo del mezzo anche un amico di 21 anni di Tavernola. Sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri di Clusone. I due stavano rincasando nella notte e l’incidente è avvenuto intorno alle tre poco fuori dall’abitato di Predore, a circa 300 metri dalla galleria che conduce a Tavernola. Il personale medico e infermieristico accorso sul lungolago con auto medica e ambulanza ha prestato soccorso al 21 enne (poi ricoverato all’ospedale Papa Giovanni) e non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 23enne.