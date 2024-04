Predore, scontro auto-moto: due giovani feriti: lei è grave

Viaggiavano in sella alla loro moto, sulla litoranea di Predore (Statale 469) quando, intorno alle 20,30 di ieri, hanno impattato violentemente contro una macchina che stava svoltando in un parcheggio all’altezza del porto Ponecla, in via Sarnico. Nell’impatto i due giovani motociclisti (lui alla guida, lei passeggera) conviventi a Bolgare, sono stati sbalzati per alcune decine di metri. La ragazza – F. B. le iniziali – ha subìto le conseguenze più gravi: è stata rianimata, intubata e trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Brescia. Lui – S. G., 25 anni – invece è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari, non sarebbe in condizioni preoccupanti.