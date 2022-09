«Quando la regina Elisabetta bloccata dalla neve arrivò a casa mia»

Era il giorno di Santa Lucia, che in Gran Bretagna è un giorno come un altro. Però il protagonista di questa storia è di Villongo, quindi - seppur trapiantato dal primo maggio 1963 - quel che Santa Lucia rappresenta per i bambini bergamaschi se lo ricorda eccome. E quel 13 dicembre 1981 un regalo l’ha avuto. Inimmaginabile e decisamente regale. A casa sua arrivò la regina Elisabetta, l’amata sovrana che Roberto Cadei, 82 anni, ha salutato incollato alla tivù, come qualche altro miliardo di persone sul pianeta. Rientrato in Italia per qualche giorno di vacanza dalla figlia in Toscana, racconta di quel giorno memorabile in cui ospitò Queen Elizabeth nel suo alloggio, a Chipping Sodbury, zona castello di Windsor.