Quattro pedoni investiti da un’auto, soccorsi a Fonteno

Cause e dinamica dell’incidente sono in fase d’accertamento da parte dei carabinieri. Secondo le prime informazioni, quattro persone - due uomini e due donne - che camminavano a bordo strada sono state investite da un’auto guidata da un giovane che scendeva da Fonteno verso il fondovalle. Sul posto due elicotteri e due autoambulanze. Dalle prime indicazioni i quattro feriti non sarebbero in pericolo di vita, tutti sono stati portati in ospedale in codice giallo.