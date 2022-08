Rapina in banca a Villongo, il direttore colpito alla testa con il calcio della pistola: due arrestati dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato due cittadini italiani, pluripregiudicati, dei quali per ora non sono note le generalità, autori di una rapina alla banca «Bper» di Villongo nella mattinata di mercoledì 31 agosto. Tutto è iniziato verso le 10,30, quando due individui – uno armato di pistola giocattolo priva di tappo rosso e l’altro armato di taglierino – sono entrati nella filiale di via Bellini e dopo essersi avvicinati agli sportelli hanno minacciato i cassieri, facendo sparire dai cassetti numerose banconote per un totale di circa 11.000 euro.