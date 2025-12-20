Razzia in casa da 60mila euro a Tavernola: ladro minaccia un passante

«Cosa vuoi? Fatti i cavoli tuoi! Guarda che se vai dai carabinieri, te la faccio pagare». Decisamente sfrontato il malvivente che si stava intrufolando in una palazzina alla periferia di Tavernola dove presumibilmente erano già in azione i complici. Scoperto da un residente della zona, che aveva fermato il furgone davanti a quello sconosciuto sorpreso in atteggiamento sospetto, il ladro non è fuggito, ma ha scelto di minacciare il testimone. Un calcolo rischioso, ma che alla fine ha pagato: perché, tra gioielli e borsette firmate, la banda è fuggita con un bottino di circa 60mila euro.

Ecco che cosa è successo

È accaduto alle 17.30 di giovedì 18 dicembre nell’abitazione della famiglia di un pensionato che in quel momento non era in casa. I malviventi si sono introdotti forzando una porta e hanno cominciato ad arraffare monili e costosi accessori di abbigliamento. Mentre i quattro complici avevano già iniziato la razzia, l’ultimo ladro è stato notato mentre si introduceva nella palazzina.

Un artigiano, che abita poco distante e che stava rincasando col furgone dopo aver terminato la giornata di lavoro, dalla strada ha visto una figura che stava scavalcando la recinzione. Così, ha fermato il mezzo poco più avanti ed è tornato sul posto a piedi. «Cosa stai facendo?», gli ha urlato. Per tutta risposta, quello lo ha minacciato con un’inflessione dell’Est Europa. L’artigiano si è allontanato dando immediatamente l’allarme per telefono. Ma, prima che arrivassero i carabinieri, la banda è riuscita a fuggire con la refurtiva su una Peugeot bianca risultata presa in affitto da una società di noleggio di Milano.

Il terzo furto negli ultimi anni