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Cronaca / Val Calepio e Sebino Giovedì 07 Maggio 2026

Ribaltamento a Rogno, viabilità in tilt: il sindaco aiuta a dirigere il traffico - La foto

LUNGHE CODE. Incidente nel pomeriggio di giovedì 7 maggio a Rogno, in via Nazionale davanti al municipio: un’auto guidata da una 27enne di Darfo, dopo l’urto con un’altra vettura, si è ribaltata finendo con le ruote all’aria.

Giuseppe Arrighett
Giuseppe Arrighett
Ribaltamento a Rogno, viabilità in tilt: il sindaco aiuta a dirigere il traffico - La foto
L’auto ribaltata a Zogno

Rogno

Spettacolare incidente a Rogno, in via Nazionale, di fronte al municipio: un’auto guidata da una ventisettenne di Darfo, dopo aver urtato un’altra vettura, si è capottata finendo con le ruote all’aria.

Le auto sono deviate lungo le vie interne di Rogno: a supportare le forze dell’ordine anche il sindaco Valerio Franzoni per alleggerire il traffico

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri: l’incidente è avvenuto alle 15,30 di giovedì 7 maggioe la strada è ancora occupata dai mezzi. Le auto sono deviate lungo le vie interne di Rogno: a supportare le forze dell’ordine anche il sindaco Valerio Franzoni per alleggerire il traffico. Le condizioni delle due persone alla guida dei due veicoli coinvolti non sono fortunatamente gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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