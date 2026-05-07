Ribaltamento a Rogno, viabilità in tilt: il sindaco aiuta a dirigere il traffico - La foto

Le auto sono deviate lungo le vie interne di Rogno: a supportare le forze dell’ordine anche il sindaco Valerio Franzoni per alleggerire il traffico

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri: l’incidente è avvenuto alle 15,30 di giovedì 7 maggioe la strada è ancora occupata dai mezzi. Le auto sono deviate lungo le vie interne di Rogno: a supportare le forze dell’ordine anche il sindaco Valerio Franzoni per alleggerire il traffico. Le condizioni delle due persone alla guida dei due veicoli coinvolti non sono fortunatamente gravi.