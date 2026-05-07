Ribaltamento a Rogno, viabilità in tilt: il sindaco aiuta a dirigere il traffico - La foto
LUNGHE CODE. Incidente nel pomeriggio di giovedì 7 maggio a Rogno, in via Nazionale davanti al municipio: un’auto guidata da una 27enne di Darfo, dopo l’urto con un’altra vettura, si è ribaltata finendo con le ruote all’aria.
Rogno
Spettacolare incidente a Rogno, in via Nazionale, di fronte al municipio: un’auto guidata da una ventisettenne di Darfo, dopo aver urtato un’altra vettura, si è capottata finendo con le ruote all’aria.
Le auto sono deviate lungo le vie interne di Rogno: a supportare le forze dell’ordine anche il sindaco Valerio Franzoni per alleggerire il traffico
Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri: l’incidente è avvenuto alle 15,30 di giovedì 7 maggioe la strada è ancora occupata dai mezzi. Le auto sono deviate lungo le vie interne di Rogno: a supportare le forze dell’ordine anche il sindaco Valerio Franzoni per alleggerire il traffico. Le condizioni delle due persone alla guida dei due veicoli coinvolti non sono fortunatamente gravi.
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