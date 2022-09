Rivale preso a sprangate, si ricostruisce la dinamica

Sarà interrogato venerdì 16 settembre dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo l’uomo di Lovere arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver ridotto in fin di vita martedì sera un rivale in amore. Una lite degenerata a colpi di spranga. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono ancora il massimo riserbo, sia sulla dinamica dell’accaduto sia sull’identità delle persone coinvolte, ma a Lovere le voci si sono rincorse con nuovi aspetti della vicenda che modificano il quadro delle primissime ricostruzioni.