Sara, oggi il ricordo è ancora più speciale: 19 anni mai sbocciati

Invece che spegnere con lei le sue 19 candeline, i compagni di classe e gli amici di scuola, l’«Ivan Piana» di Lovere, questa mattina la ricorderanno riunendosi tutti insieme in cortile. Chi vorrà potrà leggere un pensiero e condividerlo con gli altri . La scuola ha programmato anche una serie di interventi per aiutare i ragazzi ad affrontare il trauma della scomparsa di Sara: potenziamento della presenza a scuola di uno psicologo, installazione di una targa in aula magna, una mostra dedicata al contrasto di alcol e droghe e alcool, un tema che era emerso anche domenica, durante i suoi funerali.

Il ricordo dei compagni

Jashandeep Badhan, la sera di venerdì 25 ottobre, ne aveva fatto ampio uso e quando era tornato a casa aveva sentito il bisogno irrefrenabile di fumare altro hashish. Per questo aveva contattato un’amica di Sara, che si trovava in casa della vittima, e aveva organizzato, ha detto agli inquirenti, uno scambio di droga per farla uscire dall’appartamento e intanto intrufolarsi all’interno convinto di trovare quantitativi maggiori rispetto a quanto pattuito. Quando Sara si era svegliata di colpo si era spaventata e il diciannovenne indiano aveva iniziato a colpirla, prima con dei pugni e poi con un paio di forbici trovato in cucina senza darle scampo. Il ragazzo era poi rientrato di nascosto a casa, e la mattina era stato prelevato dai carabinieri. La sua posizione si era presto aggravata e nel pomeriggio era stato arrestato. Sua mamma non lo ha più visto. Durante la fiaccolata per Sara a cui avevano partecipato migliaia di persone, era scesa in strada a urlare la propria disperazione e a chiedere scusa per quanto compiuto dal figlio.