Silenzio e preghiere per l’addio a Sara Centelleghe: «La strada da seguire è l’amore» - Foto

Il silenzio ha avvolto domenica pomeriggio 3 novembre la giornata dell’addio a Sara Centelleghe. Un silenzio pregno di domande per una morte tanto assurda e violenta. Le stesse domande che sono risuonate all’inizio dell’omelia pronunciata da monsignor Raffaele Maiolini, vicario episcopale per la cultura della diocesi di Brescia e coadiutore festivo a Costa Volpino: «Perché Sara è stata assassinata così, perché la sua giovane vita che stava per sbocciare è stata falciata in modo così orrendo? Perché con così tanta insensata e efferatezza? Come è possibile possa accadere anche qui tra noi, tra le nostre figlie e i nostri figli? Ma la risposta Signore - ha aggiunto - sta nell’ascolto. Sì prima di parlare bisogna ascoltare. Ascoltare ciò che tutto questo ci sta dicendo, perché la tentazione di riprendere la vita come niente fosse è fortissima».