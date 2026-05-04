Sarnico, moto contro camioncino: 54enne in gravi condizioni

Grave incidente a Sarnico in via Campomatto. Intorno alle 15.15 di lunedì 4 maggio una moto, che stava scendendo dalla località Forcella, è finita contro un camioncino dell’Enel. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Sarnico il motociclista era diretto verso la provinciale 79 mentre il camioncino saliva in direzione opposta e stava svoltando in una stradina laterale stretta. Durante la manovra l’impatto, che ha causato la violenta caduta del motociclista, di 54 anni.