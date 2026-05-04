Sarnico, moto contro camioncino: 54enne in gravi condizioni
LO SCHIANTO. Grave incidente nel pomeriggio a Sarnico, dove una moto si è scontrata con un camioncino in manovra lungo via Campomatto. Il motociclista, 54 anni, è caduto violentemente a terra.
Sarnico
Grave incidente a Sarnico in via Campomatto. Intorno alle 15.15 di lunedì 4 maggio una moto, che stava scendendo dalla località Forcella, è finita contro un camioncino dell’Enel. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Sarnico il motociclista era diretto verso la provinciale 79 mentre il camioncino saliva in direzione opposta e stava svoltando in una stradina laterale stretta. Durante la manovra l’impatto, che ha causato la violenta caduta del motociclista, di 54 anni.
Sul posto due ambulanze e l’auto medica. Le condizioni dell’uomo paiono gravi con traumi agli arti e alla testa: sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasferito il 54enne all’ospedale Papa Giovanni XXIII.
Illeso il conducente del furgone: proprio lui è stato il primo a soccorrere il motociclista e a chiamare i soccorsi. .
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