Sarnico nel dolore, è morto il suo storico sindaco Preneste Gusmini

Un paese intero avvolto nel dolore per la morte del commendatore Preneste Gusmini. Sarnico piange una delle sue icone storiche, figura simbolo del basso Sebino, che si è spento nella notte di domenica 15 dicembre all’età di 98 anni.

La sua lunga vita è stata segnata da un impegno straordinario per la comunità, vissuto con dedizione e umiltà. Fu sindaco per cinque mandati consecutivi, dal 1960 al 1980 , catechista, animatore dell’oratorio e tra i fondatori di Avis e Aido.

L’attenzione alla comunità

Con la sua competenza e la sua fede profonda ha toccato le vite di tutti, lasciando un esempio indelebile di amore per la famiglia e passione per il bene comune. Ha ora raggiunto la sua cara moglie Caroly, con cui ha condiviso una vita di affetti e valori. La comunità intera è grata per il suo impegno e la sua capacità di unire le persone, con la consapevolezza che il suo ricordo vivrà nel cuore di tutti.