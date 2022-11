Sarnico-Paratico, ultimati i lavori allo storico ponte

Lavori da parte di Anas al capolinea, torna l’apertura H24 sullo strategico ponte sul lago, fra Sarnico e Paratico che collega le province di Bergamo e Brescia nel basso lago . Sono terminati definitivamente nelle prime ore di questa mattinata - 18 novembre - gli interventi di messa in sicurezza del ponte attraverso l’installazione di sei giunti di dilatazione trasversali alla carreggiata della storica struttura, costruita in legno 206 anni fa, riqualificata in ferro nel 1888 e definitivamente riprogettata nel 1982 . Un intervento, quello di manutenzione straordinaria, che ha richiesto la chiusura completa della Strada statale 469 “Sebina occidentale” proprio sui poco più di 100 metri di ponte di collega le due province, dalle 22 alle 6 di giovedì 10 novembre e di ieri.