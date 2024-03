Schianto a Castelli Calepio: strada chiusa per 4 ore e traffico in tilt

Due auto e cinque persone ferite in un incidente sulla provinciale 91 in territorio di Castelli Calepio avvenuto sabato 9 marzo verso le 11.30. Coinvolta anche una bambina di 6 anni. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i feriti . Le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con tre ambulanze e un’auto medica.

Strada chiusa e traffico bloccato

La viabilità è andata in tilt. La strada provinciale è stata chiusa e si sono subito formate lunghissime code. Non essendoci strade alternative, la circolazione in Val Calepio e nel Basso Sebino è praticamente bloccata. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco. Le due auto hanno perso dell’olio sulla carreggiata e si è dovuto provvedere a pulire l’asfalto per riaprire la strada in completa sicurezza. Le operazioni sono durate fino alle 15.15 quando la strada è stata definitivamente riaperta dalla polizia stradale di Bergamo intervenuta per i rilievi.