Siccità, nel Sebino spunta una penisola di sabbia. «Mai vista prima»

Una penisola di sabbia e terra protesa verso il lago d’Iseo è spuntata alla foce dell’Oglio dove il materiale trasportato dal fiume, complice il basso livello del Sebino che da più di un mese è costantemente sotto lo zero idrometrico, è emerso dal lago e si è riempito di vegetazione: per adesso, sembra più un «green» per il golf, ma se dovesse continuare a svilupparsi somiglierà presto a una selva oscura, anche perché nel frattempo gabbiani e cigni hanno già iniziato a «pascolarci» sopra e qualcuno ha provato a raggiungerla a piedi visto che è collegata con la sponda di Costa Volpino. L’Autorità di bacino dei laghi di Iseo Endine e Moro aveva già posizionato attorno l’area alcune boe di segnalazione prima che iniziassero le attività di scavo e rimozione di 10mila metri cubi di ghiaia, sabbia e detriti effettuate la scorsa primavera.