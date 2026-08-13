Siccità, per Coldiretti Bergamo se non piove sarà peggio del 2022

«Oramai si può sperare solo nella pioggia perché l’acqua che abbiamo non è più abbastanza per le colture nei nostri campi». La parole di Giuseppe Dalmaggioni, titolare dell’azienda agricola «Dalmaggioni» di Osio Sopra, danno l’idea di quella che è la situazione nel comprensorio agricolo del Brembo. Qui, da alcuni giorni, per la siccità in corso, il Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca si è visto costretto a ridurre l’irrigazione, dimezzandola. In questo periodo siamo nel momento del secondo raccolto di mais a cui alcuni, vedendo la disponibilità idrica, hanno deciso di rinunciare per non rischiare. Alcuni invece, come Dalmaggioni, che può contare su 120 ettari di terra, l’hanno seminato. Ma non sanno se riusciranno a portarlo a termine.

«La poca acqua rimasta convogliata sul mais»

«Io – rivela – ho rinunciato a irrigare la parte a prato ormai tutta secca. La poca acqua rimasta l’ho convogliata sul mais, ma ce n’è troppo poca. Fino a qualche giorno fa l’acqua nella roggia madre Brembilla almeno aumentava di notte. Ora, invece, non possiamo contare nemmeno su questo piccolo fatto positivo».

Uno dei campi di mais con il terreno secco a Osio Sopra

Pesa anche il caldo

Ma non è solo la mancanza d’acqua a mettere in difficoltà le colture: «È anche il caldo a non mollare – continua l’agricoltore di Osio Sopra –: così si mette in crisi la fecondazione del mais che, solitamente, dovrebbe avvenire a circa 30 gradi. Ora siamo sempre intorno ai 37-38».

La produzione di latte è calata del 20%. Inoltre, le mucche da latte stanno mangiando di meno e, purtroppo, capita che gli esemplari più deboli si lascino andare fino alla morte. Non solo però le colture. Anche gli allevamenti soffrono. La produzione di latte è calata del 20%. Inoltre, le mucche da latte stanno mangiando di meno e, purtroppo, capita che gli esemplari più deboli si lascino andare fino alla morte: «Io ne ho perse tre – conclude Dalmaggioni, il cui allevamento ha 180 capi –: il problema è che questo caldo non dà mai tregua agli animali. Nelle stalle di notte ci sono 30 gradi».

Discorso diverso per l’irrigazione a pioggia

La riduzione dell’irrigazione decisa dal Consorzio ha riguardato anche il comprensorio del Serio. Solo però per chi irriga a scorrimento (cioè attingendo dalle rogge). Il discorso è diverso per gli agricoltori che possono contare sugli impianti di irrigazione pluviometrici collegati a stazioni di pompaggio.

«In questa stagione così secca questo impianto ha espresso le sue potenzialità» E che permettono un utilizzo più ridotto dell’acqua, pari a un terzo dei volumi che si utilizzano con l’irrigazione a scorrimento: «In questa stagione così secca – afferma Giorgio Piovanelli, titolare della società agricola “Piovanelli” di Zanica, che coltiva circa 70 ettari – questo impianto ha espresso le sue potenzialità: ci ha permesso finora di irrigare senza problemi sia il primo che il secondo raccolto».

Si spera nella pioggia

Se però per il primo è ormai tempo di trinciatura, per il secondo manca ancora un mese: «È chiaro, quindi, che per portarlo alla fine – continua Piovanelli – serve la pioggia: pure per chi irriga con i nuovi sistemi non è che l’acqua è infinita». Non c’è invece sistema di irrigazione che salvi le colture e gli allevamenti dal forte caldo. La società agricola «Piovanelli» ha un allevamento di 400 capi di cui 150 a mungitura: «Noi – sostiene ancora l’agricoltore di Zanica – siamo ormai arrivati a produrre il 25-30% in meno di latte. E anche nel nostro caso alcuni capi purtroppo sono morti. È ormai troppo tempo che il caldo ci sta opprimendo».

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